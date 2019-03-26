Владимирская спортсменка выиграла три медали на командном первенстве России по дзюдо
Турнир походил в городе Новороссийске
фото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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Владимирская спортсменка Евгения Никифорова, выступавшая в составе команды ЦФО на командном первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, привезла с соревнований золотую и две серебряные медали.
турнир походил в городе Новороссийске 23 и 24 марта.
Евгения завоевала вторые места в разделах «КАТА демонстрация техники (весовая категория 40 кг)» и «борьба стенка на стенку» и первое место как участница команды ЦФО - абсолютной победительницы первенства России по итогам двух дней.
Евгения Никифорова занимается на базе СКЕ «Арсенал» JUDO CLUB (г. Владимир) под руководством тренера Сергея Бочарова.
ИСТОЧНИК KP.RU