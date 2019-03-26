Владимирская спортсменка выиграла три медали на командном первенстве России по дзюдо

СЕГОДНЯ 14:32 2019-03-26T14:32:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирская спортсменка Евгения Никифорова, выступавшая в составе команды ЦФО на командном первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, привезла с соревнований золотую и две серебряные медали.

турнир походил в городе Новороссийске 23 и 24 марта.

Евгения завоевала вторые места в разделах «КАТА демонстрация техники (весовая категория 40 кг)» и «борьба стенка на стенку» и первое место как участница команды ЦФО - абсолютной победительницы первенства России по итогам двух дней.

Евгения Никифорова занимается на базе СКЕ «Арсенал» JUDO CLUB (г. Владимир) под руководством тренера Сергея Бочарова.

ИСТОЧНИК KP.RU