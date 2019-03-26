За прошлую неделю во Владимирской области заболело чуть больше 10 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-26T14:26:45+03:00

Заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

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На прошедшей неделе на территории Владимирской области отмечается низкий уровень заболеваемости. Зарегистрировано 10 146 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, среди них 6 541 ребенок.

- Во Владимире за медицинской помощью обратилось 3 497 человек, среди них 2 308 детей. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения находится ниже эпидпорога на 14,9%, - отмечают в областном управлении Роспотребнадзора.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов наибольший удельный вес составляет доля вирусов гриппа типа А(Н3N2) – 5 случаев, грипп A(H1N1) определен у 2 человек.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен во Владимире, в Гусь-Хрустальном, Ковровском, Кольчугинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU