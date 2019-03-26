За прошлую неделю во Владимирской области заболело чуть больше 10 тысяч человек
На прошедшей неделе на территории Владимирской области отмечается низкий уровень заболеваемости. Зарегистрировано 10 146 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, среди них 6 541 ребенок.
- Во Владимире за медицинской помощью обратилось 3 497 человек, среди них 2 308 детей. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения находится ниже эпидпорога на 14,9%, - отмечают в областном управлении Роспотребнадзора.
В структуре циркулирующих респираторных вирусов наибольший удельный вес составляет доля вирусов гриппа типа А(Н3N2) – 5 случаев, грипп A(H1N1) определен у 2 человек.
Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен во Владимире, в Гусь-Хрустальном, Ковровском, Кольчугинском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU