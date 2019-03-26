Во Владимирской области стартует «подчищающая иммунизация» против кори

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-26T14:14:18+03:00

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В настоящее время во Владимирской области вакцина против кори имеется в достаточном количестве. Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Участковыми педиатрами и терапевтами проводится разъяснительная работа с целью снижения числа отказа от прививок, с родителями и законными представителями детей, взрослым населением, отказывающимся от проведения прививок. Вакцины против этой инфекции создают надежный иммунитет.

Иммунизация против кори проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок в возрасте 1 год и 6 лет, а также взрослые до 35 лет, декретированные контингенты до 55 лет (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу) также должны быть привиты.

ИСТОЧНИК KP.RU