2019-03-26T14:14:18+03:00
Общество

Во Владимирской области стартует «подчищающая иммунизация» против кори

Она начнется с 1 апреля
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В настоящее время во Владимирской области вакцина против кори имеется в достаточном количестве. Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Участковыми педиатрами и терапевтами проводится разъяснительная работа с целью снижения числа отказа от прививок, с родителями и законными представителями детей, взрослым населением, отказывающимся от проведения прививок. Вакцины против этой инфекции создают надежный иммунитет.

Иммунизация против кори проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок в возрасте 1 год и 6 лет, а также взрослые до 35 лет, декретированные контингенты до 55 лет (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу) также должны быть привиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные владимирцы узнают о творчестве Андерсена
В Гороховецком районе грабитель был настолько пьян, что не смог отнять сумочку у пенсионерки
Во Владимире онкобольной купил лекарство за 700 тысяч, так как больница ему отказала в препарате
В Муроме уклониста от армии оштрафовали на 30 тысяч рублей
В областном центре стартует фестиваль «Поем тебе, родной Владимир»
Владимирская промышленность: стали больше производить колбасы, а вот тортов меньше
Владимирская спортсменка выиграла три медали на командном первенстве России по дзюдо
За прошлую неделю во Владимирской области заболело чуть больше 10 тысяч человек
В Судогодской центральной районной больнице отремонтировали поликлинику
Во Владимире скончалась помощник режиссера драмтеатра Римма Николаева
В Селивановском районе троица украла из деревянного дома инструменты и электроприборы за 19 тысяч рублей
Со 2 мая во Владимире начнутся отключения горячей воды
Владимирские активисты собирают подписи за сохранение парка "Дружба"
Владимирская область заняла третье место с конца в рейтинге доступности секс-услуг
Главным врачом владимирского роддома № 2 назначена известный врач Вера Палашкевич
Во Владимире загорелся подъезд жилого дома
Осужден вязниковский ревнивец, до смерти забивший возлюбленную стулом
"Фатьяновские чтения" на радио "КП-Владимир"
21-летний юноша, угнавший две машины из Коврова, пойдет под суд