2019-03-26T14:09:31+03:00
Общество

В Судогодской центральной районной больнице отремонтировали поликлинику

В этом году в Судогде будет также отремонтирована детская поликлиника
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом здравоохраненияфото предоставлено департаментом здравоохранения
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Здесь появились безбарьерная регистратура с элементами бережливого производства, удобные места ожидания, а также электронное табло с расписанием приема врачей. В ближайшее время начнет работать система электронной очереди.

Это второй этап ремонта взрослой поликлиники Судогодской ЦРБ. Второй этаж поликлинического корпуса был приведен в порядок еще осенью минувшего года. В текущем году взрослая поликлиника преобразится в том числе и снаружи – будут отремонтированы фасад и входная группа.

Как сообщил главный врач Судогодской центральной районной больницы Алексей Трофимов, на ремонт поликлиники из областного бюджета направлено свыше 8 млн рублей.

В 2019 году в Судогде будет также отремонтирована детская поликлиника. На эти цели из областного бюджета выделено 9 млн рублей. Здесь появятся бережливая регистратура, удобные места ожидания и другие атрибуты современного медицинского учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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