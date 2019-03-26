2019-03-26T14:08:47+03:00
Общество

Во Владимире скончалась помощник режиссера драмтеатра Римма Николаева

Ей было 57 лет
Валерия Рудометова
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..Фото: Владимирский театр драмы
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Владимирский академический театр драмы сообщает, что 24 марта 2019 года на 58-м году жизни скоропостижно скончалась Римма Николаева, которая с 1991 года работала помощником режиссера.

В театре ее характеризуют как профессионала высочайшего класса, который владел многими театральными техническими специальностями. На счету Риммы Викторовны тысячи проведенных спектаклей, а среди ее наград — Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций РФ (2007 год) и Почетная медаль от коллектива театра «За преданное служение театру».

- Невозмутимая внешне, Римма Викторовна была очень глубоким, искренним, чутким человеком и пользовалась всеобщей любовью и уважением, - отмечает пресс-служба театра.

Прощание с Риммой Николаевой состоялось 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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