2019-03-26T13:56:34+03:00
Происшествия

В Селивановском районе троица украла из деревянного дома инструменты и электроприборы за 19 тысяч рублей

Их нашли в доме у одного из трех молодых людей
Алексей СУХОВ
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19 марта в одной из деревень Селивановского района ограбили 39-летнего мужчину. Из его дома похитили металлические инструменты и электроприборы. Сумма ущерба составила около 19 000 рублей.

Как сообщают в пресс-службе областной полиции, полицейские с помощью камер видеонаблюдения, установленных на участке, увидели, что в то время, пока хозяин спал троица молодых людей залезла в дом и совершила кражу. Через несколько часов полицейские задержали мужчин 23, 25 и 27 лет. Все местные жители. У одного из троицы в доме и нашли все похищенное.

Инструменты вернули владельцу, а на грабителей завели дело по статье 158 УК РФ (кража). Троицу оставили на свободе под подписку о не выезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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