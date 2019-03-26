Со 2 мая во Владимире начнутся отключения горячей воды
График отключений горячей воды мало, чем отличается от прошлых лет. По прежнему на ремонты на теплотрассах отведено максимум две недели. При этом первые отключения начнутся в начале мая, а закончатся они в конце августа.
Первыми без горячей воды останутся жители тех домов, которые подключены к магистральным сетям первой очереди. Это достаточно большой участок города Владимира, который начинается аж от улиц Лакина и Балакирева и заканчивается в районе улицы Горького. Здесь ремонты начнутся сразу после майских праздников - 10 мая, в пятницу. После этого графики постепенно будут смещаться. Другие участки будут отключаться в воскресенье, пока в конце июня не выйдут на привычный режим - начало работ с понедельника.
А последние работы пройдут с 12 по 25 августа. Это будут работы на разводящих сетях от небольших котельных. Полный график смотрите здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU