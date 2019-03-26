2019-03-26T12:06:47+03:00
Общество

Со 2 мая во Владимире начнутся отключения горячей воды

Мэрия опубликовала график ремонтных работ на теплосетях в 2019 году
Алексей СУХОВ
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График отключений горячей воды мало, чем отличается от прошлых лет. По прежнему на ремонты на теплотрассах отведено максимум две недели. При этом первые отключения начнутся в начале мая, а закончатся они в конце августа.

Первыми без горячей воды останутся жители тех домов, которые подключены к магистральным сетям первой очереди. Это достаточно большой участок города Владимира, который начинается аж от улиц Лакина и Балакирева и заканчивается в районе улицы Горького. Здесь ремонты начнутся сразу после майских праздников - 10 мая, в пятницу. После этого графики постепенно будут смещаться. Другие участки будут отключаться в воскресенье, пока в конце июня не выйдут на привычный режим - начало работ с понедельника.

А последние работы пройдут с 12 по 25 августа. Это будут работы на разводящих сетях от небольших котельных. Полный график смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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