2019-03-26T12:50:03+03:00
Общество

Владимирские активисты собирают подписи за сохранение парка "Дружба"

Его могут застроить многоэтажками
Артём Черепанов
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Владимирские активисты и общественники начали сбор подписей за сохранение парка "Дружба". Согласно новому Генплану и ПЗЗ города Владимира, поле, непосредственно прилегающее к территории парка, может быть застроено многоэтажными домами.

Общественники выступают за перевод территории из зоны Ж-4 (многоэтажная застройка) в зону Р-1 или Р-5 (парки и лугопарки).

Петицию о сохранении парка можно подписать на по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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