Владимирские активисты собирают подписи за сохранение парка "Дружба"
Его могут застроить многоэтажками
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Владимирские активисты и общественники начали сбор подписей за сохранение парка "Дружба". Согласно новому Генплану и ПЗЗ города Владимира, поле, непосредственно прилегающее к территории парка, может быть застроено многоэтажными домами.
Общественники выступают за перевод территории из зоны Ж-4 (многоэтажная застройка) в зону Р-1 или Р-5 (парки и лугопарки).
Петицию о сохранении парка можно подписать на по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU