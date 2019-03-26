Главным врачом владимирского роддома № 2 назначена известный врач Вера Палашкевич

СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-26T10:20:42+03:00

Она работала в НИИ акушерства и педиатрии Киргизии

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26 марта приказом департамента здравоохранения администрации Владимирской области главным врачом владимирского роддома № 2 назначена Вера Палашкевич. В системе здравоохранения она работает уже 32 года, кандидат медицинских наук.

Вера Палашкевич в разное время работала в заведующей отделением патологии беременных Киргизского НИИ акушерства и педиатрии, главврачом Перинатального центра ФМБА города Северска Томской области, заместителем главного врача Клинической больницы №8 ФМБА России по детству и родовспоможению г. Обнинска Калужской области, заведующей женской консультацией в Городской поликлинике №115 г. Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU