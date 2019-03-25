Осужден вязниковский ревнивец, до смерти забивший возлюбленную стулом

25 Март 21:23 2019-03-25T21:23:41+03:00

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Весной прошлого года житель Вязников поссорился со своей гражданской женой, разозлившись, что она вместе с ребенком ночевала у бывшего мужа. Несмотря на уверения девушки, что поводов для ревности нет, мужчина сначала несколько раз ударил ее кулаком, а потом избил металлическим стулом. Несчастная женщина умерла от полученных травм дома, а вязниковец осознав, что любимая умерла, сам вызвал полицию, все рассказал и признал вину. Ревнивца взяли под стражу, а семилетнего сына погибшей женщины забрала бабушка. До трагедии пара прожила вместе около года и мужчина, работавший водителем-экспедитором и часто уезжавший в командировки, старался контролировать возлюбленную даже на расстоянии. Вязниковский городской суд признал его виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшему. Теперь ему предстоит провести восемь лет в колонии строгого режима. Но пока приговор суда не вступил в законную силу и осужденный может обжаловать его.

ИСТОЧНИК KP.RU