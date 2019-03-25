2019-03-25T21:23:41+03:00
Происшествия

Осужден вязниковский ревнивец, до смерти забивший возлюбленную стулом

Мужчина отправится за решетку на восемь лет
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Весной прошлого года житель Вязников поссорился со своей гражданской женой, разозлившись, что она вместе с ребенком ночевала у бывшего мужа. Несмотря на уверения девушки, что поводов для ревности нет, мужчина сначала несколько раз ударил ее кулаком, а потом избил металлическим стулом. Несчастная женщина умерла от полученных травм дома, а вязниковец осознав, что любимая умерла, сам вызвал полицию, все рассказал и признал вину. Ревнивца взяли под стражу, а семилетнего сына погибшей женщины забрала бабушка. До трагедии пара прожила вместе около года и мужчина, работавший водителем-экспедитором и часто уезжавший в командировки, старался контролировать возлюбленную даже на расстоянии. Вязниковский городской суд признал его виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшему. Теперь ему предстоит провести восемь лет в колонии строгого режима. Но пока приговор суда не вступил в законную силу и осужденный может обжаловать его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Фатьяновские чтения" на радио "КП-Владимир"
21-летний юноша, угнавший две машины из Коврова, пойдет под суд
Во Владимире «прикрыли» сайты по продаже поддельных дипломов
Бухгалтер муромского предприятия был оштрафован за сокрытие задолженности в 2 млн рублей
В Селивановской больнице льготникам не всегда выдавали лекарства
Владимирцы стали чаще пользоваться картами для оплаты товаров и услуг
Владимирец прятал наркотики в сигарете
Камешковец пытался задушить подругу из ревности
Житель Иваново угонял с помощью электроники машины из Коврова
Владимирец, который достал из тайника наркотики, пытался угнать от росгвардейцев
Владимирец выиграл золотую медаль на чемпионате России по кикбоксингу
В Центре ИЗО откроется юбилейная выставка Виктора Шамаева
Жители Владимира расскажут, как они узнали о победе в Великой Отечественной войне
Владимирцы смогут оценить картины липецких мастеров
Владимирские спортсменки выиграли Кубок Европы по пауэрлифтингу в Минске
Экс-глава УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев отделался штрафом и запретом на работу в государственных и муниципальных огранах
Владимирский городской духовой оркестр отметит 15-летие юбилейным концертом
Под Киржачом внедорожник лоб в лоб столкнулся с автобусом — двое погибших
Во Владимирской области ищут мужчину, который пропал в феврале
Владимирская команда завоевала две медали на первенстве России по тяжелой атлетике
Во Владимирской области полиция и волонтеры «Лиза Алерт» нашли 14-летнего подростка
20-летняя муромлянка обокрала родителей своего сожителя