"Фатьяновские чтения" на радио "КП-Владимир"
.
Изменить размер текста:
5 марта 2019 года Владимирская область и вся Россия отметили 100-летний юбилей Алексея Фатьянова, советского русского поэта, автора многих популярных и знаменитых в 1940-1970-х годах песен, нашего земляка, уроженца посёлка Мстеры Вязниковского района.
Радиостанция «Комсомольская Правда» запустила в эфир серию коротких программ (миниформатов). В этих программах мы расскажем об истории создания и жизни знаменитых песен Фатьянова. Слушайте радио «Комсомольская правда» на волне 104,3 FM.
ИСТОЧНИК KP.RU