2019-03-25T17:10:21+03:00
Общество

"Фатьяновские чтения" на радио "КП-Владимир"

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5 марта 2019 года Владимирская область и вся Россия отметили 100-летний юбилей Алексея Фатьянова, советского русского поэта, автора многих популярных и знаменитых в 1940-1970-х годах песен, нашего земляка, уроженца посёлка Мстеры Вязниковского района.

Радиостанция «Комсомольская Правда» запустила в эфир серию коротких программ (миниформатов). В этих программах мы расскажем об истории создания и жизни знаменитых песен Фатьянова. Слушайте радио «Комсомольская правда» на волне 104,3 FM.

ИСТОЧНИК KP.RU

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