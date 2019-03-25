21-летний юноша, угнавший две машины из Коврова, пойдет под суд
В марте 2018 года житель Ивановской области похитил из Коврова и Ярославля три автомобиля - «Honda-CRV» и две «Mazda-3». Для кражи он использовал специальные электронные устройства, в том числе «грабсканнер», которые позволяли обойти систему безопасности машины, тихо ее завести и уехать.
Похищенные автомобили 21-летний ивановец увозил в свой город, где передавал сообщникам. Всего парень наворовал на сумму более 1,8 млн рублей. Один из украденных автомобилей был позднее найден на «Авито», сотрудники изъяли его и вернули законному владельцу.
Обвиняемый признал вину, но деньги пока не вернул. Ковровский городской суд рассмотрит дело. 21-летний ивановец обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества в крупном размере), и двух покушений на данные преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU