21-летний юноша, угнавший две машины из Коврова, пойдет под суд

25 Март 16:20 2019-03-25T16:20:55+03:00

Для кражи он использовал специальные устройства, а транспорт его сообщники продавали на «Авито»

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В марте 2018 года житель Ивановской области похитил из Коврова и Ярославля три автомобиля - «Honda-CRV» и две «Mazda-3». Для кражи он использовал специальные электронные устройства, в том числе «грабсканнер», которые позволяли обойти систему безопасности машины, тихо ее завести и уехать.

Похищенные автомобили 21-летний ивановец увозил в свой город, где передавал сообщникам. Всего парень наворовал на сумму более 1,8 млн рублей. Один из украденных автомобилей был позднее найден на «Авито», сотрудники изъяли его и вернули законному владельцу.

Обвиняемый признал вину, но деньги пока не вернул. Ковровский городской суд рассмотрит дело. 21-летний ивановец обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества в крупном размере), и двух покушений на данные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU