Во Владимире «прикрыли» сайты по продаже поддельных дипломов

25 Март 16:20 2019-03-25T16:20:13+03:00

На интернет ресурсах можно было купить даже аттестат за 9 класс

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В ходе проверок, владимирская прокуратуры выявила в сети ряд сайтов, предлагающих купить документы о прохождении обучения. На интернет ресурах предлагалось приобрести диплом высшего и средне специального образования, а также аттестат за 9 и 11 класс.

Документы можно было приобрести за любой год, на выбор заказчика, предусмотрена была даже возможность заказа чистого бланка, который можно было заполнить самому.

В Прокуратуре передали заявление в суд. Административные исковые находятся в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU