Во Владимире «прикрыли» сайты по продаже поддельных дипломов
На интернет ресурсах можно было купить даже аттестат за 9 класс
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В ходе проверок, владимирская прокуратуры выявила в сети ряд сайтов, предлагающих купить документы о прохождении обучения. На интернет ресурах предлагалось приобрести диплом высшего и средне специального образования, а также аттестат за 9 и 11 класс.
Документы можно было приобрести за любой год, на выбор заказчика, предусмотрена была даже возможность заказа чистого бланка, который можно было заполнить самому.
В Прокуратуре передали заявление в суд. Административные исковые находятся в стадии рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU