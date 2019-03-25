Бухгалтер муромского предприятия был оштрафован за сокрытие задолженности в 2 млн рублей

25 Март 16:19 2019-03-25T16:19:41+03:00

Ранее та же учесть настигла и генерального директора

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Муромская городская прокуратура установила, что бухгалтер ООО «РадиоМех», занимающихся металлообработкой, не предоставил сведения о наличии задолженности по зарплате.

Ранее прокуратурой была выявлена задолженность перед 96 сотрудниками суммой около 2 млн рублей. Генеральный директор был привлечен к административной ответственности и получил штраф 20 тысяч рублей.

Теперь же и главный бухгалтер ООО «РадиоМех» был привлечен к ответственности за сокрытие данных о задолженности по зарплате. Административный штраф составил 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU