Бухгалтер муромского предприятия был оштрафован за сокрытие задолженности в 2 млн рублей
Ранее та же учесть настигла и генерального директора
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Муромская городская прокуратура установила, что бухгалтер ООО «РадиоМех», занимающихся металлообработкой, не предоставил сведения о наличии задолженности по зарплате.
Ранее прокуратурой была выявлена задолженность перед 96 сотрудниками суммой около 2 млн рублей. Генеральный директор был привлечен к административной ответственности и получил штраф 20 тысяч рублей.
Теперь же и главный бухгалтер ООО «РадиоМех» был привлечен к ответственности за сокрытие данных о задолженности по зарплате. Административный штраф составил 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU