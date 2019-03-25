2019-03-25T16:19:41+03:00
Происшествия

Бухгалтер муромского предприятия был оштрафован за сокрытие задолженности в 2 млн рублей

Ранее та же учесть настигла и генерального директора
Артем Бердник
Поделиться:
Изменить размер текста:

Муромская городская прокуратура установила, что бухгалтер ООО «РадиоМех», занимающихся металлообработкой, не предоставил сведения о наличии задолженности по зарплате.

Ранее прокуратурой была выявлена задолженность перед 96 сотрудниками суммой около 2 млн рублей. Генеральный директор был привлечен к административной ответственности и получил штраф 20 тысяч рублей.

Теперь же и главный бухгалтер ООО «РадиоМех» был привлечен к ответственности за сокрытие данных о задолженности по зарплате. Административный штраф составил 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Осужден вязниковский ревнивец, до смерти забивший возлюбленную стулом
"Фатьяновские чтения" на радио "КП-Владимир"
21-летний юноша, угнавший две машины из Коврова, пойдет под суд
Во Владимире «прикрыли» сайты по продаже поддельных дипломов
В Селивановской больнице льготникам не всегда выдавали лекарства
Владимирцы стали чаще пользоваться картами для оплаты товаров и услуг
Владимирец прятал наркотики в сигарете
Камешковец пытался задушить подругу из ревности
Житель Иваново угонял с помощью электроники машины из Коврова
Владимирец, который достал из тайника наркотики, пытался угнать от росгвардейцев
Владимирец выиграл золотую медаль на чемпионате России по кикбоксингу
В Центре ИЗО откроется юбилейная выставка Виктора Шамаева
Жители Владимира расскажут, как они узнали о победе в Великой Отечественной войне
Владимирцы смогут оценить картины липецких мастеров
Владимирские спортсменки выиграли Кубок Европы по пауэрлифтингу в Минске
Экс-глава УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев отделался штрафом и запретом на работу в государственных и муниципальных огранах
Владимирский городской духовой оркестр отметит 15-летие юбилейным концертом
Под Киржачом внедорожник лоб в лоб столкнулся с автобусом — двое погибших
Во Владимирской области ищут мужчину, который пропал в феврале
Владимирская команда завоевала две медали на первенстве России по тяжелой атлетике
Во Владимирской области полиция и волонтеры «Лиза Алерт» нашли 14-летнего подростка
20-летняя муромлянка обокрала родителей своего сожителя