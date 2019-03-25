2019-03-25T15:18:18+03:00
Общество

В Селивановской больнице льготникам не всегда выдавали лекарства

Им предлагалось учитывать наличие или отсутствие препаратов. Если лекарства отсутствовали, жители покупали их за свой счет
Валерия Рудометова
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Прокуратура Селивановского района по обращению местной жительницы проверила больницу.

Как выяснилось, некоторые жители не знали, что могут бесплатно получать лекарства. А тем, кто их уже получали, в больнице говорили, что нужно учитывать наличие или отсутствие необходимых препаратов. Информацию о наличии лекарств пациенты получали не у лечащего врача, а у младшего медперсонала.

Вместе с тем, возможность получения рецептов для отсроченного лекарственного обеспечения, а также для дальнейшего взыскания денежных средств, в случае самостоятельного приобретения гражданами лекарств, жителям Селивановского района не разъяснялась.

По факту выявленного нарушения прокурором главному врачу больницы внесено представление, акт прокурорского реагирования и устранение отмеченных в нем нарушений находится на контроле надзорного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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