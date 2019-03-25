2019-03-25T15:14:34+03:00
Общество

Владимирцы стали чаще пользоваться картами для оплаты товаров и услуг

В 2018 году держатели платежных карт в 33 регионе совершили более 210 миллионов операций на сумму 433,4 миллиарда рублей
Алексей СУХОВ
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По сравнению с данными за 2017 год количество операций с использованием банковских карт увеличилось на 42,4%, объем операций – на 23,8%. Количество платежных карт в регионе на 1 января 2019 года составило более 2,14 млн единиц. При этом активных карт стало больше на 14% (около 1,4 млн единиц). Количество карт "Мир" составило 442 тысячи штук.

77,6% от общего количества транзакций с использованием платежных карт приходится на оплату товаров и услуг. Владимирцы используют карты в основном для небольших покупок: средний чек составил 820 рублей, что на 30 рублей меньше, чем годом ранее.

Операции по снятию наличных теряют популярность, их доля за год снизилась с 17,4% до 11,7%, составив 24,7 миллиона операций на сумму 193,7 миллиарда рублей. А вот переводов стало больше и достигло 10,7%. В 2018 году совершено более 22 млн переводов на общую сумму 123,5 млрд рублей.

В Центробанке считают, что рост безналичных платежей связан увеличением количества платежных терминалов (почти 28 тысяч).

ИСТОЧНИК KP.RU

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