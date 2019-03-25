2019-03-25T14:53:38+03:00
Происшествия

Камешковец пытался задушить подругу из ревности

Теперь горожанин отправится в колонию строгого режима
Ирина Мальцева
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Житель города Камешково, выпивая вечером дома, поссорился со своей гражданской женой, приревновав ее к знакомому. Желая наказать женщину, он набросился на нее и, угрожая убийством, стал душить. Жертва сумела вырваться и обратиться за помощью в полицию. В итоге суд, учивший, учитывая, что ранее камешковец уже попадал на скамью подсудимых, назначил ему по совокупности приговоров восемь месяцев и два дня лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в колонии строгого режима. Подсудимый посчитал это слишком суровым наказанием и обжаловал приговор, но суд вышестоящей инстанции оставил его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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