2019-03-25T14:50:52+03:00
Происшествия

Житель Иваново угонял с помощью электроники машины из Коврова

Дело против него передано в суд
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Коврове начинается суд над 21-летним автоугонщиком из Ивановской области. Как сообщает областная прокуратура, его обвиняют в трех автоугонах и двух попытках угнать машины.

По версии обвинения, в марте 2018 года он вместе с неизвестными пока лицами угнал на территории Коврова и Ярославля автомобиль "Honda-CRV" и два автомобиля "Mazda-3". Для совершения хищений он использовал специальные электронные устройства, в том числе "грабсканнер", которые позволяли злоумышленнику нейтрализовать сигнализации на автомобилях. Похищенные автомобили он отгонял в город Иваново, где передавал сообщникам. В двух случаях совершить кражу не удалось по не зависящим от него обстоятельствам.

Материальный ущерб оценивается в сумму более 1,8 млн рублей. Один из автомобилей впоследствии был обнаружен потерпевшим на сайте "Авито", изъят сотрудниками полиции и возвращен владельцу. В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Осужден вязниковский ревнивец, до смерти забивший возлюбленную стулом
"Фатьяновские чтения" на радио "КП-Владимир"
21-летний юноша, угнавший две машины из Коврова, пойдет под суд
Во Владимире «прикрыли» сайты по продаже поддельных дипломов
Бухгалтер муромского предприятия был оштрафован за сокрытие задолженности в 2 млн рублей
В Селивановской больнице льготникам не всегда выдавали лекарства
Владимирцы стали чаще пользоваться картами для оплаты товаров и услуг
Владимирец прятал наркотики в сигарете
Камешковец пытался задушить подругу из ревности
Владимирец, который достал из тайника наркотики, пытался угнать от росгвардейцев
Владимирец выиграл золотую медаль на чемпионате России по кикбоксингу
В Центре ИЗО откроется юбилейная выставка Виктора Шамаева
Жители Владимира расскажут, как они узнали о победе в Великой Отечественной войне
Владимирцы смогут оценить картины липецких мастеров
Владимирские спортсменки выиграли Кубок Европы по пауэрлифтингу в Минске
Экс-глава УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев отделался штрафом и запретом на работу в государственных и муниципальных огранах
Владимирский городской духовой оркестр отметит 15-летие юбилейным концертом
Под Киржачом внедорожник лоб в лоб столкнулся с автобусом — двое погибших
Во Владимирской области ищут мужчину, который пропал в феврале
Владимирская команда завоевала две медали на первенстве России по тяжелой атлетике
Во Владимирской области полиция и волонтеры «Лиза Алерт» нашли 14-летнего подростка
20-летняя муромлянка обокрала родителей своего сожителя