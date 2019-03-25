Житель Иваново угонял с помощью электроники машины из Коврова

25 Март 14:50 2019-03-25T14:50:52+03:00

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В Коврове начинается суд над 21-летним автоугонщиком из Ивановской области. Как сообщает областная прокуратура, его обвиняют в трех автоугонах и двух попытках угнать машины.

По версии обвинения, в марте 2018 года он вместе с неизвестными пока лицами угнал на территории Коврова и Ярославля автомобиль "Honda-CRV" и два автомобиля "Mazda-3". Для совершения хищений он использовал специальные электронные устройства, в том числе "грабсканнер", которые позволяли злоумышленнику нейтрализовать сигнализации на автомобилях. Похищенные автомобили он отгонял в город Иваново, где передавал сообщникам. В двух случаях совершить кражу не удалось по не зависящим от него обстоятельствам.

Материальный ущерб оценивается в сумму более 1,8 млн рублей. Один из автомобилей впоследствии был обнаружен потерпевшим на сайте "Авито", изъят сотрудниками полиции и возвращен владельцу. В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU