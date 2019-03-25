Владимирец, который достал из тайника наркотики, пытался угнать от росгвардейцев
На ул. Вишневый проезд города Владимира росгвардейцы обратили внимание на припаркованный автомобиль, рядом с которым неизвестный искал что-то в снегу.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Владимирской области, мужчина, когда заметил правоохранителей, выкинул небольшой сверток в сторону, а сам сел в машину и попытался угнать. За ним направились сотрудники Росгвардии. После преследования подозреваемый был задержан. На обочине дороги так и валялся сверток, обмотанный изолентой.
Для дальнейшего разбирательства на место были вызваны полицейские. Как выяснилось, в свертке была смесь с содержанием мефедрона массой почти 3 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU