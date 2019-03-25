2019-03-25T14:30:13+03:00
Спорт

Владимирец выиграл золотую медаль на чемпионате России по кикбоксингу

И теперь отправится на чемпионат мира
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Игорь Дармешкин, представлявший Владимирскую область на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу, выиграл на соревнованиях золотую медаль в дисциплине «К-1».

Соревнования проходили с 18 по 23 марта в поселке Ершова Московской области.

Дармешкин выступал в весовой категории «91 кг». Победа на соревнованиях стала для владимирца путевкой на чемпионат мира по кикбоксингу, который состоится в октябре в столице Боснии и Герцеговины городе Сараево.

В общей сложности в чемпионате и первенстве России приняли участие около 300 спортсменов из всех регионов страны. Владимирскую область представляли четыре человека, тренирующиеся во владимирском клубе «Росич». Наставником Игоря Дармешкина является Заслуженный тренер России Александр Ветров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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