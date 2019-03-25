В Центре ИЗО откроется юбилейная выставка Виктора Шамаева

25 Март 14:11 2019-03-25T14:11:19+03:00

В этом году художнику исполнится 90 лет

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Художник-акварелист Виктор Шамаев отмечает в этом году – 90-летие. Несмотря на свой возраст, живописец не только продолжает свой творческий путь на пленэре и в мастерской, но и активно участвует в выставочной деятельности. Вот уже более года его произведения экспонируются по различным школам Владимира (уникальный социальный проект «Искусство идет к детям»).

Участник многочисленных отечественных и зарубежных выставок, признанный график, Виктор Шамаев представит на выставке не только акварели и рисунки, но и масляные картины, выполненные в разные годы жизни.

В экспозицию вошли произведения из художественных серий «Северный Урал», «Родники России», «Тропинки детства», «Солоухинские просёлки» и т.д. Гости вернисажа смогут ознакомиться с биографией мастера, посмотреть его фотографии, с помощью цитат художника приблизится к пониманию творческого метода мастера.

Выставка откроется 29 марта и будет работать до 21 апреля.. Цена билета 50-100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU