Жители Владимира расскажут, как они узнали о победе в Великой Отечественной войне

25 Март 14:04 2019-03-25T14:04:49+03:00

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Во Владимире начали снимать медиапроект «Этот День Победы». Герои сериала - местные жители, рассказывающие, где и при каких обстоятельствах 9 мая 1945 года они встретили известие о победе в Великой Отечественной войне.

74 года назад одни участники съемок были еще детьми, другие воевали или трудились в тылу. У каждого своя история и судьба. Одни встретили 9 мая во Владимире, вторые в этот день находились в дальних городах и странах. .

Съемки проекта проходят в экспозиции «Наше военное детство», созданной Владимирским отделением общественной организации «Дети войны». Предметы быта владимирцев 1940-х годов, представленные в музее, воссоздают атмосферу тех далеких лет и помогают участникам проекта вернуться в свою молодость и еще раз пережить счастье самого первого Дня Победы.

Участие в съемках принимают владимирские старожилы, фронтовики, ветераны городских национально-культурных объединений и активисты организации «Дети войны».

ИСТОЧНИК KP.RU