2019-03-25T14:04:49+03:00
Общество

Жители Владимира расскажут, как они узнали о победе в Великой Отечественной войне

В областном центре приступили к съемкам медиапроекта
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимире начали снимать медиапроект «Этот День Победы». Герои сериала - местные жители, рассказывающие, где и при каких обстоятельствах 9 мая 1945 года они встретили известие о победе в Великой Отечественной войне.

74 года назад одни участники съемок были еще детьми, другие воевали или трудились в тылу. У каждого своя история и судьба. Одни встретили 9 мая во Владимире, вторые в этот день находились в дальних городах и странах. .

Съемки проекта проходят в экспозиции «Наше военное детство», созданной Владимирским отделением общественной организации «Дети войны». Предметы быта владимирцев 1940-х годов, представленные в музее, воссоздают атмосферу тех далеких лет и помогают участникам проекта вернуться в свою молодость и еще раз пережить счастье самого первого Дня Победы.

Участие в съемках принимают владимирские старожилы, фронтовики, ветераны городских национально-культурных объединений и активисты организации «Дети войны».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Осужден вязниковский ревнивец, до смерти забивший возлюбленную стулом
"Фатьяновские чтения" на радио "КП-Владимир"
21-летний юноша, угнавший две машины из Коврова, пойдет под суд
Во Владимире «прикрыли» сайты по продаже поддельных дипломов
Бухгалтер муромского предприятия был оштрафован за сокрытие задолженности в 2 млн рублей
В Селивановской больнице льготникам не всегда выдавали лекарства
Владимирцы стали чаще пользоваться картами для оплаты товаров и услуг
Владимирец прятал наркотики в сигарете
Камешковец пытался задушить подругу из ревности
Житель Иваново угонял с помощью электроники машины из Коврова
Владимирец, который достал из тайника наркотики, пытался угнать от росгвардейцев
Владимирец выиграл золотую медаль на чемпионате России по кикбоксингу
В Центре ИЗО откроется юбилейная выставка Виктора Шамаева
Владимирцы смогут оценить картины липецких мастеров
Владимирские спортсменки выиграли Кубок Европы по пауэрлифтингу в Минске
Экс-глава УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев отделался штрафом и запретом на работу в государственных и муниципальных огранах
Владимирский городской духовой оркестр отметит 15-летие юбилейным концертом
Под Киржачом внедорожник лоб в лоб столкнулся с автобусом — двое погибших
Во Владимирской области ищут мужчину, который пропал в феврале
Владимирская команда завоевала две медали на первенстве России по тяжелой атлетике
Во Владимирской области полиция и волонтеры «Лиза Алерт» нашли 14-летнего подростка
20-летняя муромлянка обокрала родителей своего сожителя