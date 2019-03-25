2019-03-25T13:53:34+03:00
Звезды

Владимирцы смогут оценить картины липецких мастеров

В Центре ИЗО пройдет обменная выставка
Алексей СУХОВ
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В Центре ИЗО регулярно проводятся обменные выставки, укрепляющие творческие связи между разными регионами России. На этот раз с 27 марта по 14 апреля гости и жители Владимира впервые смогут познакомиться с 97 живописными и графическими работами липецких мастеров.

Представленная выставка «Липецк. Семь» объединила наиболее ярких современных липецких художников. Можно выделить две фундаментальные стилистические линии в их произведениях. Первая из них исходит из ориентации на окружающую реальность, на конкретику натуры, на остроту пространственного и цветового ощущения. В этом направлении работают художники Толчеев, Григорьева, Ефанов и Хлопков. Вторая линия связана с созданием живописцами поэтического образа своего субъективного восприятия окружающего мира, его творческую интерпретацию (Веселик, Колобовников, Кононыхин)

Цена билетов – 50-100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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