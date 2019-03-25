Владимирские спортсменки выиграли Кубок Европы по пауэрлифтингу в Минске

25 Март 13:45 2019-03-25T13:45:08+03:00

В соревнованиях участвовали около 150 спортсменов из восьми стран

Изменить размер текста: A A

Спортсменки Владимирской области выиграли Кубок Европы по классическому пауэрлифтингу, который прошел в Минске с 22 по 24 марта.

Владимирский регион представляли три девушки: две студентки первого курса ВлГУ Мария Забелина и Екатерина Назарова, а также Инна Филимонова.

Мария Забелина завоевала золотую медаль в весовой категории «47 кг» и установила четыре рекорда России среди девушек до 23 лет (два – по сумме троеборья – 312,5 кг и 317,5 кг - и два в тяге – 140 кг и 145 кг). Общий результат выступления Забелиной – 317,5 кг.

Екатерина Назарова стала лучшей в весовой категории «57 кг» с результатом троеборья – 332,5 кг. Инна Филимонова обошла соперниц в весовой категории «63 кг» с общим результатом 430 кг и стала абсолютной победительницей Кубка Европы по классическому пауэрлифтингу.

В общей сложности в соревнованиях участвовали около 150 спортсменов из восьми стран: России, Украины, Белоруссии, Литвы, Польши, Венгрии, Армении и Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU