Экс-глава УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев отделался штрафом и запретом на работу в государственных и муниципальных огранах
Бывший глава налоговой службы обжалует приговор
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25 марта Октябрьский районный суд города Владимира вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника Управления налоговой службы по Владимирской области Сергея Кошелева. Его признали виновным в получении взятки (часть 2 статьи 290 УК РФ). Подсудимый ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Приговором суда Сергей Кошелев оштрафован на 1,3 миллиона рублей (штраф смягчен из-за более чем полугодичного пребывания Кошелева под домашним арестом) и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе.
Сергей Кошелев сообщил, что обжалует приговор суда.
ИСТОЧНИК KP.RU