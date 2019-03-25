2019-03-25T11:38:06+03:00
Звезды

Владимирский городской духовой оркестр отметит 15-летие юбилейным концертом

В программе - произведения Римского-Корсакова и Имре Кальмана
Вероника ПАНИНА
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Ансамбль мажоретокАнсамбль мажореток
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Владимирский городской духовой оркестр был создан в 2004 году. С момента создания им руководит дирижер Артем Маркин. Оркестн много раз с успехом принимал участие во всероссийских конкурсах духовых оркестров «Серебряные трубы», а его художественный руководитель становился «Лучшим дирижером фестиваля-конкурса «Серебряные трубы».

В 2008 году при Городском духовом оркестре был создан ансамбль мажореток-барабанщиц, пользующийся большой популярностью у владимирцев. И оркестр, и ансамбль мажореток принимают участие во всех городских мероприятиях, а летом почти каждую неделю выступают в парках и на концертных площадках города. Серия традиционных летних концертов оркестра в парках культуры и отдыха проходит под девизом «В городском саду играет духовой оркестр».

27 марта в зале Центра классической музыки духовой оркестр в честь своего юбилея выступит с праздничным концертом. В нем примут участие не только солисты Центра классической музыки и ансамбль мажореток, но еще и лауреаты Первого и Второго конкурса «Солист оркестра».

Начало концерта – 18:30.

Цена билета - 400 рублей, льготные - (дети, пенсионеры) - 300 рублей.

Билеты в кассе Центра классической музыки по адресу: ул. Большая Московская, 28 (тел. 32-27-71, 32-63-65).

В программе вечера:

С. Чернецкий. Марш «Будапешт», «В лесу прифронтовом».

Н. Римский-Корсаков. Концерт для тромбона с оркестром (солист – Василий Сарапулов, туба)

А. Бабаджанян. Серенада для трубы и духового оркестра (солист – Сергей Порожнетов, труба).

Е. Русанов. Мелодия (солист – Павел Корнилов, валторна).

С. Василенко. «Восточный танец» (солистка – Анна Ахмедова, кларнет).

А. Зацепин. Музыка из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию».

Л. Андерсон. «Парад трубачей» (солисты: Сергей Трусов, Александр Мольков, Сергей Гаврилов).

Э. Морриконе. Il triello (солист – Сергей Трусов, труба).

Л. Афанасьев. «Гляжу в озера синие» (солистка – Светлана Балашова, сольное народное пение).

И. Кальман. «Карамболина» (солистка – Татьяна Прокушкина, сопрано).

J. Pastorius. «Chicken» (солисты – Константин Фисун и Николай Егоров, саксофон).

А. Кравец. «Российские самоцветы», «Ватра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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