2019-03-25T11:36:27+03:00
Происшествия

Под Киржачом внедорожник лоб в лоб столкнулся с автобусом — двое погибших

Движение в месте аварии затруднено
Артем Бердник
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Около 8 утра 25 марта в Киржачском районе произошло серьезное ДТП — столкнулись кроссовер и автобус. На 4 км автодороги «Дубки-Киржач» 49-летний водитель «Рено Дастер» вылетел на «встречку», где на полном ходу лоб в лоб врезался в рейсовый пассажирский автобус маршрута «Кольчугино-Киржач».

В результате аварии водитель и пассажир "Дастера" погибли практически сразу. О состоянии здоровья пассажиров автобуса не сообщается. В УМВД России по Владимирской области заявили, что сейчас движение на этом участке дороги затруднено, всех проезжающих регулируют ГАИшники. Подробности происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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