2019-03-25T11:01:06+03:00
Происшествия

Во Владимирской области ищут мужчину, который пропал в феврале

На вид ему 45-50 лет. С 9 февраля о нем ничего не известно.
Валерия Рудометова
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..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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Полиция разыскивает пропавшего без вести Сергея Кустова, который родился 25.03.1974. Житель Вязников ушел из дома 9 февраля 2019 года и до сих пор не вернулся.

На вид ему 45-50 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, до плеч, глаза серые. По данным УМВД по Владимирской области, в день пропажи на мужчине была черная куртка с капюшоном и бежевым мехом (либо камуфлированная в коричнево-бежевых тонах), футболка светлого цвета, джинсы синие, на ногах резиновые сапоги с утеплителем.

Если Вам что-либо известно о мужчине, просим сообщить по телефонам: 8-999-377-75-35, 8(4922) 77-81-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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