2019-03-25T10:47:45+03:00
Спорт

Владимирская команда завоевала две медали на первенстве России по тяжелой атлетике

А всего с начала соревнований владимирцы взяли шесть наград
Алексей СУХОВ
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Ксения Опекунова стала третьей.Ксения Опекунова стала третьей.
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Ксения и Юлиана Опекуновы завоевали в копилку команды Владимирской области бронзовую и серебряную медали соответственно на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет, которое проходит в Москве в эти дни.

Обе девушки выступали в возрастной группе "15-18 лет", но Ксения соревновалась в весовой категории "76 кг", а Юлиана – в категории "81 кг". Результат двоеборья Ксении составил 163 кг (рывок - 70 кг, толчок – 93 кг), результат Юлианы – 175 кг (рывок – 80 кг, толчок – 95 кг).

С момента начала турнира спортсмены, представляющие Владимирскую областную спортивную школу олимпийского резерва по тяжелой атлетике имени П.В.Кузнецова, выиграли в общей сложности шесть медалей. Кроме Ксении и Юлианы, награды завоевали Ангелина Лаврова и Мария Волкова, а также Евгений Адамов, который выиграл сразу две медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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