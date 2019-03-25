2019-03-25T14:41:47+03:00
Происшествия

Во Владимирской области полиция и волонтеры «Лиза Алерт» нашли 14-летнего подростка

Максим Боровков ушел из дома 23 марта и до сих пор его местонахождение неизвестно
Ирина Начарова
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14-летнего Максима искали три дня. Он ушел из дома 23 марта.

В воскресенье поздно вечером 14 волонтеров из Владимира и Москвы искали подростка в лесах Судогодского района, выезд был организован из Муромцево в сторону деревни Передел.

Участники гражданского объединения "Лиза Алерт" напоминают родителям, что если пропал ребенок, необходимо параллельно связаться и с правоохранительными органами, и с волонтерами отряда «Лиза Алерт» - незамедлительно. В поиске и детей, и взрослых первые сутки самые важные.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Боровкова Максима Сергеевича 2004 г.р., просят позвонить:

- в УМВД России по Владимирской области по телефону 02 (102)

- сообщить волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по телефонам 8-800-700—54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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