Во Владимирской области полиция и волонтеры «Лиза Алерт» нашли 14-летнего подростка
14-летнего Максима искали три дня. Он ушел из дома 23 марта.
В воскресенье поздно вечером 14 волонтеров из Владимира и Москвы искали подростка в лесах Судогодского района, выезд был организован из Муромцево в сторону деревни Передел.
Участники гражданского объединения "Лиза Алерт" напоминают родителям, что если пропал ребенок, необходимо параллельно связаться и с правоохранительными органами, и с волонтерами отряда «Лиза Алерт» - незамедлительно. В поиске и детей, и взрослых первые сутки самые важные.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Боровкова Максима Сергеевича 2004 г.р., просят позвонить:
- в УМВД России по Владимирской области по телефону 02 (102)
- сообщить волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по телефонам 8-800-700—54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU