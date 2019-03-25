20-летняя муромлянка обокрала родителей своего сожителя

25 Март 09:50 2019-03-25T09:50:02+03:00

Она украла ключи от родительской квартиры и вынесла 20 тысяч рублей

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В середине марта в полицию обратилась 52-летняя жительница Мурома, которая сказала, что из ее квартиры украли 20 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД, полицейские не обнаружили следов взлома двери или окон, однако женщина уверяла, что кто-то вошел в квартиру.

Через несколько дней была задержана 20-летняя девушка, с которой встречался сын заявительницы. Девушка рассказала, что украла у молодого человека ключи от родительской квартиры, а потом дождалась, когда их не будет дома. 20 тысяч рублей она уже успела потратить.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU