2019-03-24T20:55:53+03:00
Спорт

Во Владимире пройдет финал Чемпионата России по волейболу

Клуб "Владимир" поборется за 1 место
Ольга МАКАРОВА
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Как сообщает Всероссийская федерация волейбола, финальные встречи в рамках Чемпионата России-2019 среди мужских команд высшей лиги "Б" пройдут в городе Владимире.

Игры стартуют 26 марта и будут проходить в городском центре здоровья на улице Мира, 59 .

Участие в финальных играх примут шесть команд: «Владимир» (Владимир) «Иж-ГТУ-Динамо» (Ижевск), «Магнитка-Университет» (Магнитогорск), «Элвари-Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Кристалл» (Воронеж) и «Динамо-МГТУ» (Майкоп).

Полное расписание игр можно найти на сайте Всероссийской федерации волейбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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