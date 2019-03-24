В округе Муром восьмилетний ребенок получил ожоги, разводя костер
Кроху доставили в местную больницу родители
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В своем телеграмм-канале пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова сообщила, что сегодня днем в Муромскую районную больницу привезли восьмилетнего ребенка с ожогами лица и уха. Оказалось, что мальчик развел костер у дома в деревне Благовещенское. Справиться с огнем самостоятельно он не смог.
В больницу кроху привезли родители. В учреждении, сообщает Ольга Петрова, мальчику оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU