В округе Муром восьмилетний ребенок получил ожоги, разводя костер

24 Март 20:01 2019-03-24T20:01:07+03:00

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В своем телеграмм-канале пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова сообщила, что сегодня днем в Муромскую районную больницу привезли восьмилетнего ребенка с ожогами лица и уха. Оказалось, что мальчик развел костер у дома в деревне Благовещенское. Справиться с огнем самостоятельно он не смог.

В больницу кроху привезли родители. В учреждении, сообщает Ольга Петрова, мальчику оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU