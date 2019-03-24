2019-03-24T19:38:44+03:00
Общество

В 2018 году впервые за историю во Владимирской области не было материнской смертности во время родов

Итоги прошлого года подвели в региональной службе родовспоможения
Ольга МАКАРОВА
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В 2018 году в учреждениях родовспоможения Владимирской области было принято 12 077 родов, родилось больше 12150 живых детей. Об этом сообщает официальный сайт департамента здравоохранения региона.

Во Владимирской области, согласно статистике прошлого года, снижается уровень младенческой смертности - он составил 4,9 промилле на тысячу родившихся живыми. Кроме того, впервые в истории Владимирской области в 2018 году не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности во время родов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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