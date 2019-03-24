В Селивановском районе вспыхнул частный дом

24 Март 17:14 2019-03-24T17:14:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В 14.35 24 марта в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области, сообщает официальны сайт ведомства, поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме поселка Новый быт Селивановского района.

Общая площадь пожара составила 58 квадратных метров. Пострадавших на пожаре нет. В тушении пожара принимали участие девять человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU