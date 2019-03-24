В деревне под Гусь-Хрустальным сгорел единственный ФАП
Выгорело почти 200 квадратных метров
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В 21.27 23 марта, сообщает официальный сайт МЧС 33-го региона, на пульт диспетчера управления поступило сообщение о пожаре в деревне Демидово Гусь-Хрустального района. В населенном пункте, где проживают 750 человек, из которых 125 дети, вспыхнул единственный фельдшерско-акушерский пункт.
Старое деревянное здание с пристроенной угольной котельной, несмотря на брошенные на тушение силы, выгорело полностью. Общая площадь пожара, по подсчетам спасателей, составила 198 квадратных метров. Пострадавших, к счастью, нет.
ИСТОЧНИК KP.RU