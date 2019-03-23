Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц

23 Март 15:36 2019-03-24T03:22:34+03:00

Только за первый год работы экономия составила около 5 млн рублей

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На майские праздники во Владимире как обычно расцветут много красивых цветов. С весны до осени городские флористы высадят более 370 тысяч цветов и декоративных растений.

Приобретение саженцов у поставщиков - весьма дорого для городского бюджета, поэтому в 2018 году МКУ “Благоустройство” организовало выращивание цветочной рассады в собственной теплице, расположенной в промзоне в районе ТЭЦ.

В первый же год работы теплица уже принесли городской казне более чем 2 миллиона рублей. По прогнозам, в 2019 году сумма закупки посадочного материала у сторонних поставщиков составит не более 2,8 млн руб, по сравнению с 2017 годом, экономия составит около 5 млн рублей.

Уже через год во Владимире планируют полностью украшать город цветами засчет собственного производства. Но уже сейчас в городской теплице площадью около 500 кв. м уже сейчас всходят тысячи саженцев более 20 видов растений.

ИСТОЧНИК KP.RU