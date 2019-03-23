В Селивановском районе пропал человек

23 Март 14:32 2019-03-23T14:32:49+03:00

Мужчина ушел покататься на лыжах и не вернулся

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2 марта Шунин Николай Викторович ушел из дома покататься на лыжах, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. 25-летний мужчина проживает в Красной Горбатке, Селивановского района.

По информации родственников, он нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, газа голубые.

Был одет: тёмно-серая куртка, толстовка красно-синяя, тёмная шапка с белыми полосками, болоньевые чёрные брюки, чёрные ботинки.

С собой: лыжи, лыжные палки.

ИСТОЧНИК KP.RU