В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
В отношении всех были возбуждены уголовные дела
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Инспекторы ГИБДД России по Собинскому району во время патрулирования остановили “НИВУ”, за рулем которой находился 62-летний местный житель. Судя по внешнему виду, мужчина выпил перед тем как сесть за руль. Алкотестер показал положительный результат.
Тоже самое произошло чуть позднее, но на этот раз поймали 47-летнего хозяина “БМВ” и 36-летнего водителя “ВАЗ”. Оба водителя были пьяные.
В ходе дальнейших проверок выяснилось, что все остановленные уже привлекались к административной ответственности за похожие нарушения. В их отношении были возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU