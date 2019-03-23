В Собинском районе остановили трех пьяных водителей

23 Март 13:50 2019-03-23T13:50:45+03:00

В отношении всех были возбуждены уголовные дела

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Инспекторы ГИБДД России по Собинскому району во время патрулирования остановили “НИВУ”, за рулем которой находился 62-летний местный житель. Судя по внешнему виду, мужчина выпил перед тем как сесть за руль. Алкотестер показал положительный результат.

Тоже самое произошло чуть позднее, но на этот раз поймали 47-летнего хозяина “БМВ” и 36-летнего водителя “ВАЗ”. Оба водителя были пьяные.

В ходе дальнейших проверок выяснилось, что все остановленные уже привлекались к административной ответственности за похожие нарушения. В их отношении были возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU