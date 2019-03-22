Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
Алина Сафина и Денис Кадейкин, представлявшие Владимирскую область на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет, завоевали серебряную и бронзовую медали.
Турнир проходил под Анапой в поселке Витязево с 16 по 22 марта. В общей сложности в первенстве России участвовали 456 спортсменов: 279 юношей и 177 девушек.
Кольчугинская боксерка Алина Сафина, выступавшая в весовой категории «до 63 кг», заняла второе место: в финальных боях Алина уступила сопернице из Мурманска.
Денис Кадейкин из города Курлово Гусь-Хрустального района стал третьим среди юношей, выступавших в весовой категории «до 66 кг». Наш земляк не смог противостоять сопернику из Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU