2019-03-22T20:48:43+03:00
Спорт

Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе

В первенстве России участвовали 456 спортсменов
Алексей СУХОВ
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Алина Сафина и Денис Кадейкин, представлявшие Владимирскую область на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет, завоевали серебряную и бронзовую медали.

Турнир проходил под Анапой в поселке Витязево с 16 по 22 марта. В общей сложности в первенстве России участвовали 456 спортсменов: 279 юношей и 177 девушек.

Кольчугинская боксерка Алина Сафина, выступавшая в весовой категории «до 63 кг», заняла второе место: в финальных боях Алина уступила сопернице из Мурманска.

Денис Кадейкин из города Курлово Гусь-Хрустального района стал третьим среди юношей, выступавших в весовой категории «до 66 кг». Наш земляк не смог противостоять сопернику из Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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