В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар

22 Март 19:28 2019-03-22T19:28:26+03:00

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Три приятеля напали на водителя в одном из микрорайонов Коврова. Как рассказал мужчина, после разгрузки товара к нему подошли неизвестные и потребовали отдать деньги, а после отказа несколько раз ударили, похитили барсетку и уехали на своем автомобиле. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, разбойное нападение организовал бывший сотрудник фирмы, в которой трудился водитель и два его знакомых. Тридцатитрехлетнего, тридцатичетырехлетнего и тридцапятилетнего товарищей задержали в Собинском районе. Как рассказали задержанные, они знали маршрут водителя и надеялись, что у него при себе будут деньги, но к их сожалению, барсетка оказалась пустой. Сейчас приятели арестованы, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU