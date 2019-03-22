2019-03-22T18:48:56+03:00
Общество

Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги

Еще 6,6 миллионов на строительство ремонт дорог выделено из местных бюджетов
Сергей МОРКОВКИН
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Во Владимирской области на проектирование, строительство и ремонт дорог в 2019 году выделено 134 миллиона рублей. 127 миллионов из этой суммы выделено в областном бюджете, еще 6,6 миллиона рублей на условиях софинансирования добавят из бюджетов муниципалитетов.

109,7 миллионов рублей пойдет на проектирование и строительство дороги «Лемешки – Сокол – Добрынское – Катраиха – Выселки – Доржево» (Суздальский район). 3,6 миллиона рублей выделено на ремонт трассы «Кольчугино-Новобусино-Огибка». 5 миллионов рублей будет потрачено на ремонт дороги «Ильинское-Красный Ручей». 4 миллиона рублей пойдет на ремонт трассы «Назарово-Кузяево» в Петушинском районе. 3,9 миллиона рублей выделено на ремонт трассы «Юрьев-Польский – Косинское-Поелово», 2,7 миллиона рублей пойдет на ремонт дороги «Владимир-Муром-Арзамас-Коростелиха». По 2 миллиона выделено на проектирование дорог в Бурино (Вязниковский район) и Топорищево (Кольчугинский район).

Отметим, ранее 3,1 миллиарда рублей было выделено на ремонт дорог Владимирской агломерации по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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