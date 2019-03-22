В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя

22 Март 17:33 2019-03-22T18:35:38+03:00

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Сотрудники УМВД России по Владимирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Боголюбово, обвиняемого в незаконном изготовлении, хранении, перевозке и продаже безакцизного алкоголя.

Мужчину задержали еще весной прошлого года. Тогда в старом здании в Боголюбово оперативники обнаружили девять тонн зерна пшеницы, дрожжи, добавки и ферментные препараты, служившие сырьем для изготовления спирта. Кроме этого, полицейские обнаружили оборудование, применяемое для изготовления и розлива суррогата, бутылки с готовой продукцией, пустую тару и упаковочные материалы. Емкости с готовым для реализации содержимым были обнаружены в ходе обыска в помещении склада и дома у обвиняемого во Владимире.

Всего было изъято более 10 500 литров «паленого» алкоголя, среди которых более 750 немаркированных бутылок, а также 60 коробок в которых находилось около 1000 таких же штук. Розничная стоимость, по оценкам экспертов, составила около 600 000 рублей. Уголовное дело было направлено в суд, 47-летнему владимирцу грозит штраф до 3 миллионов рублей, либо тюремный срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU