Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга

22 Март 17:31 2019-03-22T17:31:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Два приятеля вечером в августе прошлого года отдыхали и выпивали около фонтана на улице Северной. Товарищи поссорились, поскольку один из них посчитал, что второй ведет себя некрасиво, а спор перешел в драку. Владимирец, из-за поведения которого вспыхнул конфликт, оказался сильнее и несколько раз ударил противника руками по голове. Но поверженный соперник не сдался и, когда драка кончилась, выхватил нож и ударил им не менее трех раз приятеля в спину и поясницу. Теперь нападавшего обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и вызвавшего значительную стойкую утрату трудоспособности. Уголовное дело в отношении него рассмотрит Фрунзенский районный суд, ближайшее судебное заседание назначено на 2 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU