2019-03-22T15:00:40+03:00
Общество

Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева

Итоги подведут 16 июня
Алексей СУХОВ
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До 1 июня молодые жители области могут стать участниками Всероссийского конкурса «Поэзия Победы» имени Андрея Дементьева.

Участникам предлагают представить поэтические работы о мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей в годы войны, о памяти поколений и благодарности за Великую Победу. Стихотворения могут быть посвящены конкретным героям Великой Отечественной войны, фронтовикам, труженикам тыла и их семьям.

Поэтическое состязание проходит по трем номинациям – для школьников средней и старшей школы 11 - 13 и 14 - 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки по ссылке.

Итоги конкурса подведут 16 июня. Лучшие работы победителей и лауреатов будут опубликованы на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях, а также в ведущих российских СМИ. Победители в каждой из номинаций получат подарки от Музея Победы. По итогам конкурса также будет издан сборник лучших стихов с одноименным названием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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