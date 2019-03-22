Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России

22 Март 14:41 2019-03-22T14:41:09+03:00

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Шахматистка из Владимира, мастер спорта России (МС) Маргарита Щепеткова заняла третье место на первенстве ЦФО России среди женщин, которое проходило в Туле с 10 по 19 марта 2019 года.

По итогам соревнований Маргарита набрала 6 очков – от второго места ее отделили 0,5 балла. Щепеткова отобралась на всероссийский турнир "Высшая лига", который пройдет летом 2019 года в Ярославле.

В первенстве ЦФО приняли участие 24 спортсменки из 11 регионов ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU