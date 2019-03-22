Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Турнир прошел в Туле
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Шахматистка из Владимира, мастер спорта России (МС) Маргарита Щепеткова заняла третье место на первенстве ЦФО России среди женщин, которое проходило в Туле с 10 по 19 марта 2019 года.
По итогам соревнований Маргарита набрала 6 очков – от второго места ее отделили 0,5 балла. Щепеткова отобралась на всероссийский турнир "Высшая лига", который пройдет летом 2019 года в Ярославле.
В первенстве ЦФО приняли участие 24 спортсменки из 11 регионов ЦФО.
ИСТОЧНИК KP.RU