Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу

22 Март 14:35 2019-03-22T14:35:32+03:00

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Как сообщают в пресс-службе областной полиции, к ним в феврале дважды обращались с жалобами на похищение денег на рабочем месте. Каждый раз предприятия были разные, а вот способы кражи похожие.

Хищения были совершены из сумочек, находившихся в рабочих кабинетах потерпевших. Общая сумма ущерба составила около 10 000 рублей. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на территории одной из организаций. На одной из камер они заметили 35-летнего жителя Гусь-Хрустального района, ранее судимого за воровство. Мужчину начали искать и в начале марта задержали на территории Гусь-Хрустального и доставили во Владимир.

По данным следствия, мужчина под предлогом трудоустройства попадал на территории организаций и, когда потерпевшие отвлекались, похищал деньги из находившихся в кабинетах сумок. Деньги впоследствии тратил на собственные нужды. Расследование продолжается. Сотрудники полиции выясняют, были ли еще в этом деле эпизоды.

ИСТОЧНИК KP.RU