Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки
Ежеквартально Владимирская областная научная библиотека получает около 5 тысяч новых книг и журналов, наиболее интересные из которых представляет вниманию читателей.
Весенняя выставка-просмотр проходит до 24 марта. Вниманию всех желающих представлены новые книги и журналы по разным отраслям знаний. Любители художественной литературы увидят недавно вышедшие романы и повести современных авторов (отечественных и зарубежных), а также проверенную временем классику.
На выставке представлены книжные новинки на иностранных языках и языках народов России, интересные издания исторической тематики, по информационным технологиям, альбомы и монографии по искусству, научно-популярные издания по садоводству, кулинарии, рукоделию и пр.
Понравившиеся издания можно «зарезервировать» и получить после окончания работы выставки
ИСТОЧНИК KP.RU