2019-03-22T14:16:18+03:00
Общество

Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки

Посмотреть и забронировать издания можно до 24 марта
Алексей СУХОВ
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Ежеквартально Владимирская областная научная библиотека получает около 5 тысяч новых книг и журналов, наиболее интересные из которых представляет вниманию читателей.

Весенняя выставка-просмотр проходит до 24 марта. Вниманию всех желающих представлены новые книги и журналы по разным отраслям знаний. Любители художественной литературы увидят недавно вышедшие романы и повести современных авторов (отечественных и зарубежных), а также проверенную временем классику.

На выставке представлены книжные новинки на иностранных языках и языках народов России, интересные издания исторической тематики, по информационным технологиям, альбомы и монографии по искусству, научно-популярные издания по садоводству, кулинарии, рукоделию и пр.

Понравившиеся издания можно «зарезервировать» и получить после окончания работы выставки

ИСТОЧНИК KP.RU

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