Во Владимире отметили Международный день кукольника

22 Март 14:03 2019-03-22T14:03:12+03:00

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Международный день кукольника в этом году - в Год театра - во Владимирском областном театре кукол отметили с особым размахом.

Но, как и всегда, самыми желанными гостями на празднике были дети. Для них проводились мастер-классы, для них куклы открывали свои секреты, для них распахнул свою чащу темный лес и волшебные времена года менялись по их желанию. Для самых талантливых Карабас Барабас провел свой кастинг, а в кабинете директора театра в этот день поселился сам "бог".

Но все это было лишь преддверием к главному празднику. 21 марта открылся Первый международный фестиваль бэби-спектаклей театров кукол "МалышОК". Самые первые спектакли и представления для самых маленьких привезли во Владимир со всей страны. Целую неделю будут царствовать в театре кукол маленькие зрители.

ИСТОЧНИК KP.RU