Полицейские задержали под Владимиром распространительницу «паленых» сигарет
Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело по факту хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий
В Кольчугинском районе завершили расследование уголовного дела 52-летней местной жительницы, обвиняемой в хранении немаркированных табачных изделий в крупном размере.
По информации УМВД России по Владимирской области, в январе жительница Кольчугино приобрела в интернете немаркированную дешевую табачную продукцию, планируя перепродать сигареты в торговой точке.
Полицейские обнаружили дома у подозреваемой более 4000 пачек сигарет без маркировок, общей стоимостью более 130 000 рублей. Женщина признала свою вину, уголовное дело было передано в суд, обвиняемой грозит штраф до 120 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU