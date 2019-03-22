Полицейские задержали под Владимиром распространительницу «паленых» сигарет

22 Март 13:38 2019-03-22T13:38:53+03:00

Дома у женщины нашли более 4000 пачек табачной продукции

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Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело по факту хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий

В Кольчугинском районе завершили расследование уголовного дела 52-летней местной жительницы, обвиняемой в хранении немаркированных табачных изделий в крупном размере.

По информации УМВД России по Владимирской области, в январе жительница Кольчугино приобрела в интернете немаркированную дешевую табачную продукцию, планируя перепродать сигареты в торговой точке.

Полицейские обнаружили дома у подозреваемой более 4000 пачек сигарет без маркировок, общей стоимостью более 130 000 рублей. Женщина признала свою вину, уголовное дело было передано в суд, обвиняемой грозит штраф до 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU