2019-03-22T13:38:53+03:00
Происшествия

Полицейские задержали под Владимиром распространительницу «паленых» сигарет

Дома у женщины нашли более 4000 пачек табачной продукции
Артем Бердник
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Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело по факту хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий

В Кольчугинском районе завершили расследование уголовного дела 52-летней местной жительницы, обвиняемой в хранении немаркированных табачных изделий в крупном размере.

По информации УМВД России по Владимирской области, в январе жительница Кольчугино приобрела в интернете немаркированную дешевую табачную продукцию, планируя перепродать сигареты в торговой точке.

Полицейские обнаружили дома у подозреваемой более 4000 пачек сигарет без маркировок, общей стоимостью более 130 000 рублей. Женщина признала свою вину, уголовное дело было передано в суд, обвиняемой грозит штраф до 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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